Сьогоднішня ціна Book of Derp (BODE)

Поточна ціна Book of Derp (BODE) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна BODE до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Book of Derp:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 91.08 USD

- зміна ціни Book of Derp протягом дня — --

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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