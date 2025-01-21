Ціна Book of Derp (BODE)
Поточна ціна Book of Derp (BODE) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна BODE до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Book of Derp:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 91.08 USD
- зміна ціни Book of Derp протягом дня — --
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Book of Derp до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Book of Derp до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Book of Derp до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Book of Derp до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|--
|30 днів
|$ 0
|+17.74%
|60 днів
|$ 0
|-6.43%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Book of Derp: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
--
+44.78%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
BOOK OF DERP IS THE BOOK THAT IS USED IN SCIENCE FOR ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND FOR JOKE, THIS IS USED ALSO IN MEDICINE, IN ASTROLOGY, AND IN SEXUAL EDUCATION. THANKS FOR READING DERP OF BOOK.
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