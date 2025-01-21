Ціна Book Of Bitcoin (BOOB)
Поточна ціна Book Of Bitcoin (BOOB) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна BOOB до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Book Of Bitcoin:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.44K USD
- зміна ціни Book Of Bitcoin протягом дня — -3.90%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Book Of Bitcoin до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Book Of Bitcoin до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Book Of Bitcoin до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Book Of Bitcoin до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-3.90%
|30 днів
|$ 0
|-9.50%
|60 днів
|$ 0
|-47.09%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Book Of Bitcoin: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.67%
-3.90%
+2.06%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Building on the Ethereum blockchain, $BOOB brings forth smart contract technology to ensure security, enhance transaction speeds, and introduce cutting-edge features that embody Bitcoin’s pioneering spirit in the crypto world. This initiative celebrates Bitcoin’s legacy while striving to lead advancements in digital assets.
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