Сьогоднішня ціна Book Of Bitcoin (BOOB)

Поточна ціна Book Of Bitcoin (BOOB) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна BOOB до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Book Of Bitcoin:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.44K USD

- зміна ціни Book Of Bitcoin протягом дня — -3.90%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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