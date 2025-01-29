Сьогоднішня ціна Book of Binance (BOOK)

Поточна ціна Book of Binance (BOOK) сьогодні становить 0.00165203 USD з ринковою капіталізацією $ 684.47K USD. Ціна BOOK до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Book of Binance:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 25.03K USD

- зміна ціни Book of Binance протягом дня — -29.81%

- циркуляційна пропозиція – 414.32M USD

Отримуйте оновлення цін BOOK до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни BOOK.