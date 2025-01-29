Ціна Book of Binance (BOOK)
Поточна ціна Book of Binance (BOOK) сьогодні становить 0.00165203 USD з ринковою капіталізацією $ 684.47K USD. Ціна BOOK до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Book of Binance:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 25.03K USD
- зміна ціни Book of Binance протягом дня — -29.81%
- циркуляційна пропозиція – 414.32M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Book of Binance до USD становила $ -0.000701923784035917.
За останні 30 днів зміна ціни Book of Binance до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Book of Binance до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Book of Binance до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.000701923784035917
|-29.81%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Book of Binance: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-2.61%
-29.81%
--
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Book of Binance (BOOK) is a meme-focused token on the BNB Chain that emphasizes cross-project collaboration. While BOOK is a meme coin at the core, it has additional utility which was specifically designed to allow for viral, organic growth. Users can stake popular BNB Chain assets (e.g., XRP, CAKE, MSS) to earn BOOK, while a Burn mechanism shapes emissions and reduces supply. The project aims to unite the broader BNB ecosystem under a community-driven, deflationary framework.
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