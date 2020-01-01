Токеноміка BOOK OF BILLIONAIRES (BOBE) Дізнайтеся ключову інформацію про BOOK OF BILLIONAIRES (BOBE), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація BOOK OF BILLIONAIRES (BOBE) Book of Billionaires - $BOBE Only future billionaires will scroll down. Are you one of them? Missed out on $BOME? Buckle up, because $BOBE is the VIP pass to the world where only the rich—or those destined to be—dare to meme. This isn’t for the faint of wallet. We’re here to laugh, to dream big, and to say “no thanks” to brokies. $BOBE isn’t just a token; it’s your entry into the millionaire’s meme club. Imagine the most exclusive party, but instead of champagne, we’re popping golden memes. Where Doge wears a crown and Pepe is the king of Wall Street. It’s luxurious, it’s ludicrous, and it’s where the rich (at heart) play Офіційний вебсайт: https://bobecoin.com/ Whitepaper: https://bobecoin.com/greenpaper/ Купити BOBE зараз!

Токеноміка та аналіз ціни BOOK OF BILLIONAIRES (BOBE) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена BOOK OF BILLIONAIRES (BOBE), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 38,78K $ 38,78K $ 38,78K Загальна пропозиція: $ 99,99M $ 99,99M $ 99,99M Циркуляційна пропозиція: $ 99,99M $ 99,99M $ 99,99M FDV (повністю розведена вартість): $ 38,78K $ 38,78K $ 38,78K Історичний максимум: $ 0,265856 $ 0,265856 $ 0,265856 Історичний мінімум: $ 0 $ 0 $ 0 Поточна ціна: $ 0,00038974 $ 0,00038974 $ 0,00038974 Дізнайтеся більше про ціну BOOK OF BILLIONAIRES (BOBE)

Токеноміка BOOK OF BILLIONAIRES (BOBE): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки BOOK OF BILLIONAIRES (BOBE) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів BOBE, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів BOBE, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку BOBE, досліджуйте ціну токена BOBE в реальному часі!

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