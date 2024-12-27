Ціна BOOK OF BILLIONAIRES (BOBE)
Поточна ціна BOOK OF BILLIONAIRES (BOBE) сьогодні становить 0.00154338 USD з ринковою капіталізацією $ 154.33K USD. Ціна BOBE до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності BOOK OF BILLIONAIRES:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.56K USD
- зміна ціни BOOK OF BILLIONAIRES протягом дня — +6.78%
- циркуляційна пропозиція – 99.99M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни BOOK OF BILLIONAIRES до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни BOOK OF BILLIONAIRES до USD становила $ +0.0000435253.
За останні 60 днів зміна ціни BOOK OF BILLIONAIRES до USD становила $ +0.0008035496.
За останні 90 днів зміна ціни BOOK OF BILLIONAIRES до USD становила $ +0.000907691102017218.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+6.78%
|30 днів
|$ +0.0000435253
|+2.82%
|60 днів
|$ +0.0008035496
|+52.06%
|90 днів
|$ +0.000907691102017218
|+142.79%
Останній аналіз цін BOOK OF BILLIONAIRES: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+2.86%
+6.78%
+39.12%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Book of Billionaires - $BOBE Only future billionaires will scroll down. Are you one of them? Missed out on $BOME? Buckle up, because $BOBE is the VIP pass to the world where only the rich—or those destined to be—dare to meme. This isn’t for the faint of wallet. We’re here to laugh, to dream big, and to say “no thanks” to brokies. $BOBE isn’t just a token; it’s your entry into the millionaire’s meme club. Imagine the most exclusive party, but instead of champagne, we’re popping golden memes. Where Doge wears a crown and Pepe is the king of Wall Street. It’s luxurious, it’s ludicrous, and it’s where the rich (at heart) play
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