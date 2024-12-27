Сьогоднішня ціна BOOK OF BILLIONAIRES (BOBE)

Поточна ціна BOOK OF BILLIONAIRES (BOBE) сьогодні становить 0.00154338 USD з ринковою капіталізацією $ 154.33K USD. Ціна BOBE до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності BOOK OF BILLIONAIRES:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.56K USD

- зміна ціни BOOK OF BILLIONAIRES протягом дня — +6.78%

- циркуляційна пропозиція – 99.99M USD

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