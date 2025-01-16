Сьогоднішня ціна Book of Baby Memes (BABYBOME)

Поточна ціна Book of Baby Memes (BABYBOME) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна BABYBOME до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Book of Baby Memes:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 84.29 USD

- зміна ціни Book of Baby Memes протягом дня — +1.02%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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