Ціна Book of Baby Memes (BABYBOME)
Поточна ціна Book of Baby Memes (BABYBOME) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна BABYBOME до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Book of Baby Memes:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 84.29 USD
- зміна ціни Book of Baby Memes протягом дня — +1.02%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Book of Baby Memes до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Book of Baby Memes до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Book of Baby Memes до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Book of Baby Memes до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+1.02%
|30 днів
|$ 0
|-45.78%
|60 днів
|$ 0
|-37.95%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Book of Baby Memes: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.17%
+1.02%
+7.24%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
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