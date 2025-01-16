Ціна BOOK OF AI MEOW (BOAM)
Поточна ціна BOOK OF AI MEOW (BOAM) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна BOAM до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності BOOK OF AI MEOW:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 35.42 USD
- зміна ціни BOOK OF AI MEOW протягом дня — +5.35%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни BOOK OF AI MEOW до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни BOOK OF AI MEOW до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни BOOK OF AI MEOW до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни BOOK OF AI MEOW до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+5.35%
|30 днів
|$ 0
|-9.88%
|60 днів
|$ 0
|-11.27%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін BOOK OF AI MEOW: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.07%
+5.35%
+0.72%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Book Of AI Meow is a community driven AI NFT meme coin derived from the collective humor and creativity of the team and community. Our goal is to establish a playful and innovative platform where users can effortlessly explore, create, and trade NFTs with ease. Our key features include a Staking DApp, AI NFT creation, and BOAM Swap.
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