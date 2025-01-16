Сьогоднішня ціна BOOK OF AI MEOW (BOAM)

Поточна ціна BOOK OF AI MEOW (BOAM) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна BOAM до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності BOOK OF AI MEOW:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 35.42 USD

- зміна ціни BOOK OF AI MEOW протягом дня — +5.35%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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