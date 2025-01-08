Ціна BOOJI (BOOJI)
Поточна ціна BOOJI (BOOJI) сьогодні становить 0.00215703 USD з ринковою капіталізацією $ 2.16M USD. Ціна BOOJI до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності BOOJI:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 182.92K USD
- зміна ціни BOOJI протягом дня — +17.02%
- циркуляційна пропозиція – 1000.00M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни BOOJI до USD становила $ +0.00031373.
За останні 30 днів зміна ціни BOOJI до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни BOOJI до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни BOOJI до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.00031373
|+17.02%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін BOOJI: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-1.73%
+17.02%
+6.69%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
The BOOJI Memecoin is a community-owned cryptocurrency that combines the accessibility and cultural impact of meme coins with tangible utility and real-world impact. Initially created as a learning experiment, BOOJI quickly gained traction and transitioned into a community-driven project with a strong emphasis on environmental conservation and community engagement. The primary purpose of BOOJI is to provide an inclusive, decentralized platform that fosters financial empowerment and community collaboration. Its utility extends to supporting global conservation efforts by adopting and sponsoring endangered species, such as gorillas, through direct contributions from the project and its holders. Looking to the future, BOOJI plans to expand its ecosystem by developing an NFT marketplace and implementing a decentralized voting procedure, allowing holders to actively shape the project’s trajectory. With sustainable tokenomics, an active and growing community, and a mission to make a positive environmental and social impact, BOOJI is more than a cryptocurrency—it’s a purpose-driven movement.
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