Сьогоднішня ціна BOOJI (BOOJI)

Поточна ціна BOOJI (BOOJI) сьогодні становить 0.00215703 USD з ринковою капіталізацією $ 2.16M USD. Ціна BOOJI до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності BOOJI:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 182.92K USD

- зміна ціни BOOJI протягом дня — +17.02%

- циркуляційна пропозиція – 1000.00M USD

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