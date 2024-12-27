Сьогоднішня ціна Booh World (BOOH)

Поточна ціна Booh World (BOOH) сьогодні становить 0.02910735 USD з ринковою капіталізацією $ 1.47M USD. Ціна BOOH до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Booh World:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 2.64K USD

- зміна ціни Booh World протягом дня — +6.17%

- циркуляційна пропозиція – 50.36M USD

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