Ціна Booh World (BOOH)
Поточна ціна Booh World (BOOH) сьогодні становить 0.02910735 USD з ринковою капіталізацією $ 1.47M USD. Ціна BOOH до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Booh World:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 2.64K USD
- зміна ціни Booh World протягом дня — +6.17%
- циркуляційна пропозиція – 50.36M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Booh World до USD становила $ +0.00169169.
За останні 30 днів зміна ціни Booh World до USD становила $ +0.0224282057.
За останні 60 днів зміна ціни Booh World до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Booh World до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.00169169
|+6.17%
|30 днів
|$ +0.0224282057
|+77.05%
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Booh World: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+2.26%
+6.17%
-5.38%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Booh World is a play-to-earn game ecosystem that brings together meme coin culture, GameFi mechanics, and an immersive gaming experience within a spooky, ghost-themed world. Central to Booh World is Booh Brawlers, where players control ghostly characters to battle enemies, complete quests, and rise up the ranks. Each Booh character can be upgraded and customized with special items and power-ups, enhancing gameplay and competitiveness in tournaments. Players earn $BOOH tokens as rewards for winning battles and climbing the leaderboard, providing a tangible incentive for skill and engagement. Booh World’s accessible design on Telegram aims to attract both crypto enthusiasts and gamers, offering an engaging, deflationary token model and a sustainable play-to-earn experience.
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