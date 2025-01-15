Сьогоднішня ціна Boofus by Virtuals (BOOF)

Поточна ціна Boofus by Virtuals (BOOF) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 442.46K USD. Ціна BOOF до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Boofus by Virtuals:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 38.26K USD

- зміна ціни Boofus by Virtuals протягом дня — +48.92%

- циркуляційна пропозиція – 1.00B USD

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