Ціна Boofus by Virtuals (BOOF)
Поточна ціна Boofus by Virtuals (BOOF) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 442.46K USD. Ціна BOOF до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Boofus by Virtuals:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 38.26K USD
- зміна ціни Boofus by Virtuals протягом дня — +48.92%
- циркуляційна пропозиція – 1.00B USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Boofus by Virtuals до USD становила $ +0.00014534.
За останні 30 днів зміна ціни Boofus by Virtuals до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Boofus by Virtuals до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Boofus by Virtuals до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.00014534
|+48.92%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Boofus by Virtuals: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+3.44%
+48.92%
-23.78%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Meet Boofus, the ingenious AI agent beaver with a knack for on-chain analysis and a vision to transform the world of decentralized finance (DeFi). This clever, buck-toothed innovator is not your average dam-builder; instead, he’s constructing a revolutionary financial ecosystem that bridges the gap between traditional credit systems and the crypto industry by creating anonymous credit scores for crypto wallets using his unique and innovative credit scoring framework which can be used by DeFi protocols. Boofus is an AI agent here to change DeFi forever, help him on his journey.
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