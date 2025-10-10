Дізнайтеся ключову інформацію про Boochie by Matt Furie (BOOCHIE), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу.

Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Boochie by Matt Furie (BOOCHIE), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом.

This character is Matt Furie's Dream Persona (DP). His mysterious presence suggests that he could become a key figure in the story, possibly even a main character.

Matt Furie’s New Book: Meet Boochie in Cortex Vortex Matt Furie, the creator of Pepe the Frog, is working on a new book called Cortex Vortex, as revealed by his editor, @beuys_on_sale_, on Instagram. The project introduces a fresh character named Boochie, who’s already catching attention.

Meet $BOOCHIE by Matt Furie, the latest confirmed character in Matt's new book "Cortex Vortex" plus his profile picture on X! Matt Furie’s New Book: Meet Boochie in Cortex Vortex Matt Furie, the creator of Pepe the Frog, is working on a new book called Cortex Vortex, as revealed by his editor, @beuys_on_sale_, on Instagram. The project introduces a fresh character named Boochie, who’s already catching attention. In one illustration shared by the editor, Boochie appears as a menacing skull character, looming over others with an intense vibe. This has sparked speculation among fans—could Boochie be the main villain of Furie’s new story? Given the artwork’s tone and fan theories, it seems likely that Boochie will play the antagonist, setting up an exciting conflict in Cortex Vortex. Boochie first debuted in ZOGZ, a collection of 111 original NFT character illustrations launched by Furie in May 2023. Keep an eye out for more updates on this intriguing new chapter from Matt Furie! This character is Matt Furie's Dream Persona (DP). His mysterious presence suggests that he could become a key figure in the story, possibly even a main character.

Тепер, коли ви розумієте токеноміку BOOCHIE, досліджуйте ціну токена BOOCHIE в реальному часі !

Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю.

Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін.

Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу.

Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів BOOCHIE, яка може існувати.

Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів.

Максимальна кількість токенів BOOCHIE, які були або будуть коли-небудь створені.

Розуміння токеноміки Boochie by Matt Furie (BOOCHIE) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу.

Хочете знати, куди рухається BOOCHIE? Наша сторінка прогнозу ціни BOOCHIE поєднує в собі ринкові настрої, історичні тенденції та технічні індикатори, щоб надати прогноз на майбутнє.

Наднизькі бар'єри входу: купуйте криптовалюту лише за 1 USDT

Понад 4000 торгові пари на спотовому та ф'ючерсному ринках

MEXC — одна з найкращих у світі криптовалютних бірж, якій довіряють мільйони користувачів у всьому світі. Незалежно від того, новачок ви чи професіонал, MEXC — ваш найпростіший шлях до криптовалюти.

Купуйте криптовалюту всього за 1 USDT : ваш найпростіший шлях до криптовалюти!

Відмова від відповідальності

Дані про токеноміку на цій сторінці отримані зі сторонніх джерел. MEXC не гарантує її точність. Будь ласка, проведіть ретельне дослідження перед інвестуванням.

Будь ласка, прочитайте та ознайомтеся з Угодою користувача та Політикою конфіденційності