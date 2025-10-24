Актуальна ціна Boochie by Matt Furie сьогодні становить 0 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни BOOCHIE до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни BOOCHIE на MEXC вже зараз.Актуальна ціна Boochie by Matt Furie сьогодні становить 0 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни BOOCHIE до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни BOOCHIE на MEXC вже зараз.

Докладніше про BOOCHIE

Логотип Boochie by Matt Furie

Ціна Boochie by Matt Furie (BOOCHIE)

Лістинг не пройдено

Актуальна ціна 1 BOOCHIE до USD:

--
----
-0,80%1D
mexc
USD
Графік ціни Boochie by Matt Furie (BOOCHIE) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 13:31:41 (UTC+8)

Інформація щодо ціни Boochie by Matt Furie (BOOCHIE) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 0
$ 0$ 0
Мін. за 24 год
$ 0
$ 0$ 0
Макс. за 24 год

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-2,78%

-0,89%

+0,86%

+0,86%

Актуальна ціна Boochie by Matt Furie (BOOCHIE) становить --. За останні 24 години BOOCHIE торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум BOOCHIE становить $ 0, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то BOOCHIE змінився на -2,78% за останню годину, -0,89% за 24 години та на +0,86% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Boochie by Matt Furie (BOOCHIE)

$ 162,59K
$ 162,59K$ 162,59K

--
----

$ 162,59K
$ 162,59K$ 162,59K

420,69T
420,69T 420,69T

420 690 000 000 000,0
420 690 000 000 000,0 420 690 000 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація Boochie by Matt Furie — $ 162,59K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція BOOCHIE — 420,69T, зі загальною пропозицією 420690000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 162,59K.

Історія ціни Boochie by Matt Furie (BOOCHIE) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Boochie by Matt Furie до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Boochie by Matt Furie до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Boochie by Matt Furie до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Boochie by Matt Furie до USD становила $ 0.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ 0-0,89%
30 днів$ 0-19,11%
60 днів$ 0-37,72%
90 днів$ 0--

Що таке Boochie by Matt Furie (BOOCHIE)

Meet $BOOCHIE by Matt Furie, the latest confirmed character in Matt's new book "Cortex Vortex" plus his profile picture on X!

Matt Furie’s New Book: Meet Boochie in Cortex Vortex Matt Furie, the creator of Pepe the Frog, is working on a new book called Cortex Vortex, as revealed by his editor, @beuys_on_sale_, on Instagram. The project introduces a fresh character named Boochie, who’s already catching attention.

In one illustration shared by the editor, Boochie appears as a menacing skull character, looming over others with an intense vibe. This has sparked speculation among fans—could Boochie be the main villain of Furie’s new story? Given the artwork’s tone and fan theories, it seems likely that Boochie will play the antagonist, setting up an exciting conflict in Cortex Vortex.

Boochie first debuted in ZOGZ, a collection of 111 original NFT character illustrations launched by Furie in May 2023. Keep an eye out for more updates on this intriguing new chapter from Matt Furie!

This character is Matt Furie's Dream Persona (DP). His mysterious presence suggests that he could become a key figure in the story, possibly even a main character.

Ресурс Boochie by Matt Furie (BOOCHIE)

Офіційний вебсайт

Прогноз ціни Boochie by Matt Furie (USD)

Скільки коштуватиме Boochie by Matt Furie (BOOCHIE) у USD завтра, наступного тижня чи наступного місяця? Яка буде ціна ваших активів Boochie by Matt Furie (BOOCHIE) у 2025, 2026, 2027, 2028 роках — або навіть через 10 чи 20 років? Використовуйте наш інструмент прогнозування цін, щоб досліджувати як короткострокові, так і довгострокові прогнози щодо Boochie by Matt Furie.

Перегляньте прогноз ціни Boochie by Matt Furie вже зараз!

BOOCHIE до місцевих валют

Токеноміка Boochie by Matt Furie (BOOCHIE)

Розуміння токеноміки Boochie by Matt Furie (BOOCHIE) може надати більш глибоке розуміння його довгострокової цінності та потенціалу зростання. Від того, як розподіляються токени, до того, як управляється пропозиція, токеноміка розкриває основну структуру економіки проєкту. Дізнайтеся про розширену токеноміку токена BOOCHIE зараз!

Користувачі також запитують: інші запитання про Boochie by Matt Furie (BOOCHIE)

Скільки сьогодні коштує Boochie by Matt Furie (BOOCHIE)?
Актуальна ціна BOOCHIE у USD становить 0 USD та оновлюється в режимі реального часу з урахуванням останніх ринкових даних.
Яка поточна ціна BOOCHIE до USD?
Поточна ціна BOOCHIE до USD — $ 0. Перегляньте MEXC Конвертер для точної конвертації токенів.
Яка ринкова капіталізація Boochie by Matt Furie?
Ринкова капіталізація BOOCHIE — $ 162,59K USD. Ринкова капіталізація = поточна ціна × циркуляційна пропозиція. Вона вказує на загальну ринкову вартість токена та його рейтинг.
Яка циркуляційна пропозиція BOOCHIE?
Циркуляційна пропозиція BOOCHIE — 420,69T USD.
Якою була історична максимальна ціна (ATH) BOOCHIE?
BOOCHIE досяг історичної максимальної ціни у 0 USD.
Якою була історична мінімальна ціна (ATL) BOOCHIE?
Історична мінімальна ціна BOOCHIE становила 0 USD.
Який обсяг торгівлі BOOCHIE?
Актуальний обсяг торгівлі BOOCHIE за 24 години — -- USD.
Чи підніметься ціна BOOCHIE цього року?
BOOCHIE може зрости цього року залежно від ринкових умов та розвитку проєкту. Перегляньте прогноз ціни BOOCHIE для поглибленого аналізу.
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 13:31:41 (UTC+8)

