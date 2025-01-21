Ціна Boo MirrorWorld (XBOO)
Поточна ціна Boo MirrorWorld (XBOO) сьогодні становить 1.51 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна XBOO до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Boo MirrorWorld:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 216.55 USD
- зміна ціни Boo MirrorWorld протягом дня — -4.16%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Boo MirrorWorld до USD становила $ -0.065736551895257.
За останні 30 днів зміна ціни Boo MirrorWorld до USD становила $ -0.6608939310.
За останні 60 днів зміна ціни Boo MirrorWorld до USD становила $ -0.6360118490.
За останні 90 днів зміна ціни Boo MirrorWorld до USD становила $ -1.450973754259742.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.065736551895257
|-4.16%
|30 днів
|$ -0.6608939310
|-43.76%
|60 днів
|$ -0.6360118490
|-42.11%
|90 днів
|$ -1.450973754259742
|-49.00%
Останній аналіз цін Boo MirrorWorld: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+1.61%
-4.16%
-25.34%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Boo MirrorWorld (xBOO) are staked BOO tokens giving stakers compounding rewards from the SpookySwap DEX platform.
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