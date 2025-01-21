Сьогоднішня ціна Boo MirrorWorld (XBOO)

Поточна ціна Boo MirrorWorld (XBOO) сьогодні становить 1.51 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна XBOO до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Boo MirrorWorld:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 216.55 USD

- зміна ціни Boo MirrorWorld протягом дня — -4.16%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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