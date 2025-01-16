Ціна BOO ($BOO)
Поточна ціна BOO ($BOO) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна $BOO до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності BOO:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 5.99 USD
- зміна ціни BOO протягом дня — +19.59%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни BOO до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни BOO до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни BOO до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни BOO до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+19.59%
|30 днів
|$ 0
|-18.11%
|60 днів
|$ 0
|+11.36%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін BOO: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+14.21%
+19.59%
+15.30%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
$BOO is the official coin of the gh0stly gh0st ecosystem, the first omnichain NFT collection. $BOO allows you to quickly and easily transfer value between blockchains.
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