Токеноміка Bonzo Finance (BONZO) Дізнайтеся ключову інформацію про Bonzo Finance (BONZO), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Bonzo Finance (BONZO) Bonzo Finance is an open source, non-custodial protocol designed to facilitate the lending and borrowing of cryptocurrencies, with a focus on $HBAR, native $USDC, Hedera ecosystem assets, and wrapped (bridged) majors. Bonzo prioritizes censorship resistance, security, and self-custody, enabling users to transact without reliance on trusted intermediaries. Bonzo Finance utilizes Supra and Chainlink oracles that enable accurate and reliable price feeds for the lending and borrowing of assets, ensuring transparent and efficient operations. Офіційний вебсайт: https://www.bonzo.finance Whitepaper: https://docs.bonzo.finance/bonzo-finance-litepaper Купити BONZO зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Bonzo Finance (BONZO) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Bonzo Finance (BONZO), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 2,84M $ 2,84M $ 2,84M Загальна пропозиція: $ 400,00M $ 400,00M $ 400,00M Циркуляційна пропозиція: $ 95,31M $ 95,31M $ 95,31M FDV (повністю розведена вартість): $ 11,91M $ 11,91M $ 11,91M Історичний максимум: $ 0,04926836 $ 0,04926836 $ 0,04926836 Історичний мінімум: $ 0,02007828 $ 0,02007828 $ 0,02007828 Поточна ціна: $ 0,02976724 $ 0,02976724 $ 0,02976724 Дізнайтеся більше про ціну Bonzo Finance (BONZO)

Токеноміка Bonzo Finance (BONZO): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Bonzo Finance (BONZO) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів BONZO, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів BONZO, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку BONZO, досліджуйте ціну токена BONZO в реальному часі!

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