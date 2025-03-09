Сьогоднішня ціна Bonzo Finance (BONZO)

Поточна ціна Bonzo Finance (BONZO) сьогодні становить 0.03044364 USD з ринковою капіталізацією $ 1.55M USD. Ціна BONZO до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Bonzo Finance:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 38.15K USD

- зміна ціни Bonzo Finance протягом дня — -10.17%

- циркуляційна пропозиція – 51.01M USD

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