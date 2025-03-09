Ціна Bonzo Finance (BONZO)
Поточна ціна Bonzo Finance (BONZO) сьогодні становить 0.03044364 USD з ринковою капіталізацією $ 1.55M USD. Ціна BONZO до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Bonzo Finance:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 38.15K USD
- зміна ціни Bonzo Finance протягом дня — -10.17%
- циркуляційна пропозиція – 51.01M USD
Отримуйте оновлення цін BONZO до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни BONZO.
Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Bonzo Finance до USD становила $ -0.00344965167928793.
За останні 30 днів зміна ціни Bonzo Finance до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Bonzo Finance до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Bonzo Finance до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.00344965167928793
|-10.17%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Bonzo Finance: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.16%
-10.17%
+0.38%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Bonzo Finance is an open source, non-custodial protocol designed to facilitate the lending and borrowing of cryptocurrencies, with a focus on $HBAR, native $USDC, Hedera ecosystem assets, and wrapped (bridged) majors. Bonzo prioritizes censorship resistance, security, and self-custody, enabling users to transact without reliance on trusted intermediaries. Bonzo Finance utilizes Supra and Chainlink oracles that enable accurate and reliable price feeds for the lending and borrowing of assets, ensuring transparent and efficient operations.
MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!
Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.
|1 BONZO до AUD
A$0.0481009512
|1 BONZO до GBP
￡0.0234416028
|1 BONZO до EUR
€0.0280081488
|1 BONZO до USD
$0.03044364
|1 BONZO до MYR
RM0.1342564524
|1 BONZO до TRY
₺1.1093662416
|1 BONZO до JPY
¥4.5065720292
|1 BONZO до RUB
₽2.7399276
|1 BONZO до INR
₹2.6528587896
|1 BONZO до IDR
Rp499.0759857216
|1 BONZO до PHP
₱1.7499004272
|1 BONZO до EGP
￡E.1.5425792388
|1 BONZO до BRL
R$0.1759642392
|1 BONZO до CAD
C$0.0435344052
|1 BONZO до BDT
৳3.7028599332
|1 BONZO до NGN
₦45.9872492748
|1 BONZO до UAH
₴1.2561045864
|1 BONZO до VES
Bs1.94839296
|1 BONZO до PKR
Rs8.5345700376
|1 BONZO до KZT
₸14.952393786
|1 BONZO до THB
฿1.02747285
|1 BONZO до TWD
NT$0.9997691376
|1 BONZO до CHF
Fr0.0267904032
|1 BONZO до HKD
HK$0.2365470828
|1 BONZO до MAD
.د.م0.2962166172
|1 BONZO до MXN
$0.6167881464