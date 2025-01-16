Ціна Bonzi (BONZI)
Поточна ціна Bonzi (BONZI) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна BONZI до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Bonzi:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.42K USD
- зміна ціни Bonzi протягом дня — -3.86%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
Отримуйте оновлення цін BONZI до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни BONZI.
Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Bonzi до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Bonzi до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Bonzi до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Bonzi до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-3.86%
|30 днів
|$ 0
|-16.03%
|60 днів
|$ 0
|-38.15%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Bonzi: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.34%
-3.86%
-12.02%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Welcome to the world of Bonzi, the first vista meme, native only to @ethervista! He will explore the blockchain with you as your very own friend and sidekick! VISTA is a value-compounding deflationary currency. Wut ? This means Ethervista is constantly autobuying and burning the token, increasing the floor price each time. This is a type of feature that EthervistaDEX renders possible To date, 2.17% of the total supply has been bought and burned forever...
MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!
Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.
|1 BONZI до AUD
A$--
|1 BONZI до GBP
￡--
|1 BONZI до EUR
€--
|1 BONZI до USD
$--
|1 BONZI до MYR
RM--
|1 BONZI до TRY
₺--
|1 BONZI до JPY
¥--
|1 BONZI до RUB
₽--
|1 BONZI до INR
₹--
|1 BONZI до IDR
Rp--
|1 BONZI до PHP
₱--
|1 BONZI до EGP
￡E.--
|1 BONZI до BRL
R$--
|1 BONZI до CAD
C$--
|1 BONZI до BDT
৳--
|1 BONZI до NGN
₦--
|1 BONZI до UAH
₴--
|1 BONZI до VES
Bs--
|1 BONZI до PKR
Rs--
|1 BONZI до KZT
₸--
|1 BONZI до THB
฿--
|1 BONZI до TWD
NT$--
|1 BONZI до CHF
Fr--
|1 BONZI до HKD
HK$--
|1 BONZI до MAD
.د.م--