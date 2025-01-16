Ціна BonzAI DePIN (BONZAI)
Поточна ціна BonzAI DePIN (BONZAI) сьогодні становить 0.078243 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна BONZAI до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності BonzAI DePIN:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 3.29 USD
- зміна ціни BonzAI DePIN протягом дня — --
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни BonzAI DePIN до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни BonzAI DePIN до USD становила $ -0.0169083905.
За останні 60 днів зміна ціни BonzAI DePIN до USD становила $ -0.0001075137.
За останні 90 днів зміна ціни BonzAI DePIN до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|--
|30 днів
|$ -0.0169083905
|-21.61%
|60 днів
|$ -0.0001075137
|-0.13%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін BonzAI DePIN: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
--
-12.80%
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