Сьогоднішня ціна BonusBlock (BONUS)

Поточна ціна BonusBlock (BONUS) сьогодні становить 0.02384825 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна BONUS до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності BonusBlock:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 63.19K USD

- зміна ціни BonusBlock протягом дня — +3.11%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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