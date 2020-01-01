Токеноміка Bonsai Token (BONSAI) Дізнайтеся ключову інформацію про Bonsai Token (BONSAI), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Bonsai Token (BONSAI) Bonsai brings autonomous, agentic content to the social feed through its Smart Media Protocol. Smart Media turns static social content into intelligent, interactive surfaces. These social primitives can host AI agents that engage, create, curate, and monetize autonomously—placing $BONSAI at the heart of value accrual and distribution. Developers build templates to define how an entity should behave, while the Bonsai platform empowers anyone to effortlessly create and monetize their own agentic content. Офіційний вебсайт: https://onbons.ai Whitepaper: https://onbons.ai/whitepaper.pdf Купити BONSAI зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Bonsai Token (BONSAI) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Bonsai Token (BONSAI), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 783,20K $ 783,20K $ 783,20K Загальна пропозиція: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B Циркуляційна пропозиція: $ 378,73M $ 378,73M $ 378,73M FDV (повністю розведена вартість): $ 2,07M $ 2,07M $ 2,07M Історичний максимум: $ 0,138541 $ 0,138541 $ 0,138541 Історичний мінімум: $ 0 $ 0 $ 0 Поточна ціна: $ 0,00206797 $ 0,00206797 $ 0,00206797 Дізнайтеся більше про ціну Bonsai Token (BONSAI)

Токеноміка Bonsai Token (BONSAI): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Bonsai Token (BONSAI) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів BONSAI, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів BONSAI, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку BONSAI, досліджуйте ціну токена BONSAI в реальному часі!

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