Сьогоднішня ціна Bonsai Token (BONSAI)

Поточна ціна Bonsai Token (BONSAI) сьогодні становить 0.01226415 USD з ринковою капіталізацією $ 4.13M USD. Ціна BONSAI до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Bonsai Token:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 95.32K USD

- зміна ціни Bonsai Token протягом дня — +1.94%

- циркуляційна пропозиція – 337.04M USD

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