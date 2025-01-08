Сьогоднішня ціна Bonsai Terminal (BONSAI)

Поточна ціна Bonsai Terminal (BONSAI) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 246.24K USD. Ціна BONSAI до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Bonsai Terminal:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 53.17K USD

- зміна ціни Bonsai Terminal протягом дня — -22.67%

- циркуляційна пропозиція – 999.97M USD

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