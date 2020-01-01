Токеноміка Bonsai Coin (BONSAICOIN) Дізнайтеся ключову інформацію про Bonsai Coin (BONSAICOIN), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Bonsai Coin (BONSAICOIN) $BONSAICOIN is a community token that adds real bonsai to the ecosystem under the theme “We make Bonsai.” Overview ・Token Name: BONSAI COIN ・Symbol: $BONSAICOIN ・Supported Chain: Astar zkEVM ・Issuance: 803,100,000,000,000 ・Issuer: Hyper Dimension Limited (BVI) ・Contract Address: 0x90E3F8e749dBD40286AB29AecD1E8487Db4a8785 Allocation ・Fundraising: 1% ・Community: 75% *1% is at TGE, 74% in subsequent rounds ・Liquidity: 6% ・Team: 17% *Cliff 12 months, Besting 36 months ・Advisor: 1% *0.1% at TGE, 1 month cliff, 23 months besting Tokenomics ・Buyback from Bonsai Profits ・BONSAI 100 Ketsu ・Get $BONSAICOIN Buyback from Bonsai Profits $BONSAICOIN is a community token that adds a “real bonsai market” to the ecosystem. $BONSAICOIN aim to increase the value of itself by buying and burning $BONSAICOIN from the market with a portion of the profits from the sales of the partner bonsai gardens and bonsai stores. Frequency: Once a year *next in 2025 Partner: BONSAI NFT CLUB *to be added BONSAI 100 Ketsu A ranking system that is activated when $BONSAICOIN has a “market capitalization of $100M or more”. Definition of BONSAI 100 outstanding Condition 1: Market capitalization of $100M or more for $BONSAICOIN Condition 2: Total*1,000USD (500USD on each side) or more liquidity provided to the designated DEX Condition 3: Top 100 liquidity providers (in USD) within the designated DEX BONSAICOIN/USDC pair *Designated DEX: Very Long Swap (*to be added) The 100 Best Holders will receive a seasonal bonsai tree each season as proof of their 100th rank, and will also be eligible for a variety of other benefits. Ranks 1st~10th: Hashira — Pillar 11~30th: Sanjushi — The 30 best 31st~100th: Hyacketsu — Hundred Excellence *Prizes are subject to change according to rank. Get $BONSAICOIN At least once each year*, new $BONSAICOIN will be issued from within the Community Allocation. The amount of new issuance will increase or decrease depending on each wallet’s activity over the past year and other factors. *One issue will always take place on New Year’s Day each year. Stay tuned for more details! Roadmap Roadmap for $BONSAICOIN based on the aforementioned tokenomics. 2024 Q3: TGE, BONSAI 100 Ketsustarted Q4: Send 100 Ketsu Bonsai, Get $BONSAICOIN snapshot 2025 Q1: Get $BONSAICOIN Q2: Art x Bonsai sales Q3: Buyback & Burn Q4: Get $BONSAICOIN snapshot Repeat from * onwards Офіційний вебсайт: https://coin.bonsainft.club/ Whitepaper: https://medium.com/@bonsai-nft-club/bonsaicoin-perfect-guide-74a80082fbc8 Купити BONSAICOIN зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Bonsai Coin (BONSAICOIN) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Bonsai Coin (BONSAICOIN), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 1,16M $ 1,16M $ 1,16M Загальна пропозиція: $ 803,10T $ 803,10T $ 803,10T Циркуляційна пропозиція: $ 17,02T $ 17,02T $ 17,02T FDV (повністю розведена вартість): $ 54,59M $ 54,59M $ 54,59M Історичний максимум: $ 0 $ 0 $ 0 Історичний мінімум: $ 0 $ 0 $ 0 Поточна ціна: $ 0 $ 0 $ 0 Дізнайтеся більше про ціну Bonsai Coin (BONSAICOIN)

Токеноміка Bonsai Coin (BONSAICOIN): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Bonsai Coin (BONSAICOIN) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів BONSAICOIN, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів BONSAICOIN, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку BONSAICOIN, досліджуйте ціну токена BONSAICOIN в реальному часі!

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