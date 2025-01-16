Ціна Bonsai (BONSAI)
Поточна ціна Bonsai (BONSAI) сьогодні становить 0.270205 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна BONSAI до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Bonsai:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 5.59K USD
- зміна ціни Bonsai протягом дня — +3.00%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Bonsai до USD становила $ +0.00786286.
За останні 30 днів зміна ціни Bonsai до USD становила $ -0.0413862460.
За останні 60 днів зміна ціни Bonsai до USD становила $ +0.1666261824.
За останні 90 днів зміна ціни Bonsai до USD становила $ +0.02681673174818477.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.00786286
|+3.00%
|30 днів
|$ -0.0413862460
|-15.31%
|60 днів
|$ +0.1666261824
|+61.67%
|90 днів
|$ +0.02681673174818477
|+11.02%
Останній аналіз цін Bonsai: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.12%
+3.00%
+4.73%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Bonsai DAO, a pioneering MetaDAO, propels DeFi innovation with a network of subDAOs, each adding unique value. Our ecosystem fosters growth and rewards stakeholders, setting new benchmarks in decentralized finance.
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