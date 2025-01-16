Сьогоднішня ціна Bonsai (BONSAI)

Поточна ціна Bonsai (BONSAI) сьогодні становить 0.270205 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна BONSAI до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Bonsai:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 5.59K USD

- зміна ціни Bonsai протягом дня — +3.00%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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