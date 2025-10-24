Інформація щодо ціни Bonkyo (BONKYO) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0 $ 0 $ 0 Мін. за 24 год $ 0 $ 0 $ 0 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Макс. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Рекордний максимум $ 0.00514956$ 0.00514956 $ 0.00514956 Найнижча ціна $ 0$ 0 $ 0 Зміна ціни (за 1 год) +0.58% Зміна ціни (1 дн.) +4.80% Зміна ціни (за 7 дн.) -24.36% Зміна ціни (за 7 дн.) -24.36%

Актуальна ціна Bonkyo (BONKYO) становить --. За останні 24 години BONKYO торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум BONKYO становить $ 0.00514956, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то BONKYO змінився на +0.58% за останню годину, +4.80% за 24 години та на -24.36% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Bonkyo (BONKYO)

Ринкова капіталізація $ 119.07K$ 119.07K $ 119.07K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 119.07K$ 119.07K $ 119.07K Циркуляційне постачання 994.53M 994.53M 994.53M Загальна пропозиція 994,529,241.398208 994,529,241.398208 994,529,241.398208

Поточна ринкова капіталізація Bonkyo — $ 119.07K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція BONKYO — 994.53M, зі загальною пропозицією 994529241.398208. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 119.07K.