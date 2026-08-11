Сьогоднішня ціна bonkwifhat

Поточна ціна bonkwifhat (BIF) сьогодні становить $ 0, зі зміною 0,62% за останні 24 години. Поточний курс конвертації BIF до USD становить $ 0 за BIF.

bonkwifhat наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 75 028, з циркуляційною пропозицією у 1,00B BIF. Протягом останніх 24 годин BIF торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0,01301562, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці BIF змінився на 0,00% за останню годину та на +3,77% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив --.

Ринкова інформація щодо bonkwifhat (BIF)

Ринкова капіталізація $ 75,03K$ 75,03K $ 75,03K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 75,03K$ 75,03K $ 75,03K Циркуляційне постачання 1,00B 1,00B 1,00B Загальна пропозиція 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація bonkwifhat — $ 75,03K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція BIF — 1,00B, зі загальною пропозицією 1000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 75,03K.