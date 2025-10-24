Актуальна ціна BonkwifAmerica сьогодні становить 0 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни BIF PARTY до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни BIF PARTY на MEXC вже зараз.Актуальна ціна BonkwifAmerica сьогодні становить 0 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни BIF PARTY до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни BIF PARTY на MEXC вже зараз.

Ціна BonkwifAmerica (BIF PARTY)

Лістинг не пройдено

Актуальна ціна 1 BIF PARTY до USD:

--
----
+2,30%1D
Графік ціни BonkwifAmerica (BIF PARTY) в реальному часі
Інформація щодо ціни BonkwifAmerica (BIF PARTY) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 0
$ 0$ 0
Мін. за 24 год
$ 0
$ 0$ 0
Макс. за 24 год

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-0,59%

+2,36%

+3,34%

+3,34%

Актуальна ціна BonkwifAmerica (BIF PARTY) становить --. За останні 24 години BIF PARTY торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум BIF PARTY становить $ 0, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то BIF PARTY змінився на -0,59% за останню годину, +2,36% за 24 години та на +3,34% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо BonkwifAmerica (BIF PARTY)

$ 5,26K
$ 5,26K$ 5,26K

--
----

$ 5,26K
$ 5,26K$ 5,26K

998,41M
998,41M 998,41M

998 408 849,313571
998 408 849,313571 998 408 849,313571

Поточна ринкова капіталізація BonkwifAmerica — $ 5,26K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція BIF PARTY — 998,41M, зі загальною пропозицією 998408849.313571. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 5,26K.

Історія ціни BonkwifAmerica (BIF PARTY) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни BonkwifAmerica до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни BonkwifAmerica до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни BonkwifAmerica до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни BonkwifAmerica до USD становила $ 0.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ 0+2,36%
30 днів$ 0-16,38%
60 днів$ 0-5,54%
90 днів$ 0--

Що таке BonkwifAmerica (BIF PARTY)

MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!

Ресурс BonkwifAmerica (BIF PARTY)

Прогноз ціни BonkwifAmerica (USD)

Скільки коштуватиме BonkwifAmerica (BIF PARTY) у USD завтра, наступного тижня чи наступного місяця? Яка буде ціна ваших активів BonkwifAmerica (BIF PARTY) у 2025, 2026, 2027, 2028 роках — або навіть через 10 чи 20 років? Використовуйте наш інструмент прогнозування цін, щоб досліджувати як короткострокові, так і довгострокові прогнози щодо BonkwifAmerica.

Перегляньте прогноз ціни BonkwifAmerica вже зараз!

BIF PARTY до місцевих валют

Токеноміка BonkwifAmerica (BIF PARTY)

Розуміння токеноміки BonkwifAmerica (BIF PARTY) може надати більш глибоке розуміння його довгострокової цінності та потенціалу зростання. Від того, як розподіляються токени, до того, як управляється пропозиція, токеноміка розкриває основну структуру економіки проєкту. Дізнайтеся про розширену токеноміку токена BIF PARTY зараз!

Користувачі також запитують: інші запитання про BonkwifAmerica (BIF PARTY)

Скільки сьогодні коштує BonkwifAmerica (BIF PARTY)?
Актуальна ціна BIF PARTY у USD становить 0 USD та оновлюється в режимі реального часу з урахуванням останніх ринкових даних.
Яка поточна ціна BIF PARTY до USD?
Поточна ціна BIF PARTY до USD — $ 0. Перегляньте MEXC Конвертер для точної конвертації токенів.
Яка ринкова капіталізація BonkwifAmerica?
Ринкова капіталізація BIF PARTY — $ 5,26K USD. Ринкова капіталізація = поточна ціна × циркуляційна пропозиція. Вона вказує на загальну ринкову вартість токена та його рейтинг.
Яка циркуляційна пропозиція BIF PARTY?
Циркуляційна пропозиція BIF PARTY — 998,41M USD.
Якою була історична максимальна ціна (ATH) BIF PARTY?
BIF PARTY досяг історичної максимальної ціни у 0 USD.
Якою була історична мінімальна ціна (ATL) BIF PARTY?
Історична мінімальна ціна BIF PARTY становила 0 USD.
Який обсяг торгівлі BIF PARTY?
Актуальний обсяг торгівлі BIF PARTY за 24 години — -- USD.
Чи підніметься ціна BIF PARTY цього року?
BIF PARTY може зрости цього року залежно від ринкових умов та розвитку проєкту. Перегляньте прогноз ціни BIF PARTY для поглибленого аналізу.
