Інформація щодо ціни BonkwifAmerica (BIF PARTY) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0 $ 0 $ 0 Мін. за 24 год $ 0 $ 0 $ 0 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Макс. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Рекордний максимум $ 0$ 0 $ 0 Найнижча ціна $ 0$ 0 $ 0 Зміна ціни (за 1 год) -0,59% Зміна ціни (1 дн.) +2,36% Зміна ціни (за 7 дн.) +3,34% Зміна ціни (за 7 дн.) +3,34%

Актуальна ціна BonkwifAmerica (BIF PARTY) становить --. За останні 24 години BIF PARTY торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум BIF PARTY становить $ 0, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то BIF PARTY змінився на -0,59% за останню годину, +2,36% за 24 години та на +3,34% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо BonkwifAmerica (BIF PARTY)

Ринкова капіталізація $ 5,26K$ 5,26K $ 5,26K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 5,26K$ 5,26K $ 5,26K Циркуляційне постачання 998,41M 998,41M 998,41M Загальна пропозиція 998 408 849,313571 998 408 849,313571 998 408 849,313571

Поточна ринкова капіталізація BonkwifAmerica — $ 5,26K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція BIF PARTY — 998,41M, зі загальною пропозицією 998408849.313571. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 5,26K.