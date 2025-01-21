Ціна BONKLANA (BOK)
Поточна ціна BONKLANA (BOK) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна BOK до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності BONKLANA:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.30K USD
- зміна ціни BONKLANA протягом дня — -7.55%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни BONKLANA до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни BONKLANA до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни BONKLANA до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни BONKLANA до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-7.55%
|30 днів
|$ 0
|-10.23%
|60 днів
|$ 0
|+19.78%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін BONKLANA: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-2.06%
-7.55%
+5.43%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Bonklana's utility is Web3 Gaming and Off-chain transaction data forwarding to Web2 Applications. Purpose of Bonklana is to unite Solana tokens' community and develop on Rust language to thrive the ecosystem.
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