Інформація щодо ціни BONKHOUSE (BONKHOUSE) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0,00001369 $ 0,00001369 $ 0,00001369 Мін. за 24 год $ 0,00001438 $ 0,00001438 $ 0,00001438 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0,00001369$ 0,00001369 $ 0,00001369 Макс. за 24 год $ 0,00001438$ 0,00001438 $ 0,00001438 Рекордний максимум $ 0,00122189$ 0,00122189 $ 0,00122189 Найнижча ціна $ 0,00001321$ 0,00001321 $ 0,00001321 Зміна ціни (за 1 год) -0,48% Зміна ціни (1 дн.) +4,56% Зміна ціни (за 7 дн.) +1,40% Зміна ціни (за 7 дн.) +1,40%

Актуальна ціна BONKHOUSE (BONKHOUSE) становить $0,00001431. За останні 24 години BONKHOUSE торгувався між мінімумом у $ 0,00001369 і максимумом у $ 0,00001438, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум BONKHOUSE становить $ 0,00122189, тоді як його історичний мінімум — $ 0,00001321.

Що стосується короткострокових результатів, то BONKHOUSE змінився на -0,48% за останню годину, +4,56% за 24 години та на +1,40% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо BONKHOUSE (BONKHOUSE)

Ринкова капіталізація $ 14,30K$ 14,30K $ 14,30K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 14,30K$ 14,30K $ 14,30K Циркуляційне постачання 999,43M 999,43M 999,43M Загальна пропозиція 999 433 350,243071 999 433 350,243071 999 433 350,243071

Поточна ринкова капіталізація BONKHOUSE — $ 14,30K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція BONKHOUSE — 999,43M, зі загальною пропозицією 999433350.243071. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 14,30K.