Дізнайтеся ключову інформацію про BONKFOLIO (BONKFOLIO), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу.

Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена BONKFOLIO (BONKFOLIO), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом.

We are IRL Hedge Fund DAO — powered by DAOs.Fun and fueled by BONK. A meme-fueled investment collective, born to ape early and hard into the Let’sBonk Launchpad ecosystem. No VC suits, no gatekeepers, just pure community-powered chaos. We’re not just investing — we’re weaponizing memes, charts, and vibes. We: Buy BONK and support the BONK economy directly from the Let’sBonk Launchpad Sniff out alpha before the crowd gets a whiff Deploy fast with DAO-based decision-making Go hard or go home, with no mercy for mid No rules. No red tape. Just early entries, high conviction, and shared wins. We’re here to dominate the BONK ecosystem — not politely, but loudly.

Тепер, коли ви розумієте токеноміку BONKFOLIO, досліджуйте ціну токена BONKFOLIO в реальному часі !

Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю.

Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін.

Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу.

Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів BONKFOLIO, яка може існувати.

Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів.

Максимальна кількість токенів BONKFOLIO, які були або будуть коли-небудь створені.

Розуміння токеноміки BONKFOLIO (BONKFOLIO) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу.

Хочете знати, куди рухається BONKFOLIO? Наша сторінка прогнозу ціни BONKFOLIO поєднує в собі ринкові настрої, історичні тенденції та технічні індикатори, щоб надати прогноз на майбутнє.

