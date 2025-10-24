Актуальна ціна BONKFOLIO сьогодні становить 0,00000718 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни BONKFOLIO до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни BONKFOLIO на MEXC вже зараз.Актуальна ціна BONKFOLIO сьогодні становить 0,00000718 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни BONKFOLIO до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни BONKFOLIO на MEXC вже зараз.

Докладніше про BONKFOLIO

Інформація про ціну BONKFOLIO

Офіційний вебсайт BONKFOLIO

Токеноміка BONKFOLIO

Прогноз ціни BONKFOLIO

Ціна BONKFOLIO (BONKFOLIO)

Актуальна ціна 1 BONKFOLIO до USD:

--
----
0,00%1D
Графік ціни BONKFOLIO (BONKFOLIO) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 19:35:10 (UTC+8)

Інформація щодо ціни BONKFOLIO (BONKFOLIO) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 0
$ 0$ 0
Мін. за 24 год
$ 0
$ 0$ 0
Макс. за 24 год

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0,00013585
$ 0,00013585$ 0,00013585

$ 0,0000069
$ 0,0000069$ 0,0000069

--

--

-0,39%

-0,39%

Актуальна ціна BONKFOLIO (BONKFOLIO) становить $0,00000718. За останні 24 години BONKFOLIO торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум BONKFOLIO становить $ 0,00013585, тоді як його історичний мінімум — $ 0,0000069.

Що стосується короткострокових результатів, то BONKFOLIO змінився на -- за останню годину, -- за 24 години та на -0,39% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо BONKFOLIO (BONKFOLIO)

$ 7,18K
$ 7,18K$ 7,18K

--
----

$ 7,18K
$ 7,18K$ 7,18K

999,85M
999,85M 999,85M

999 846 883,1906141
999 846 883,1906141 999 846 883,1906141

Поточна ринкова капіталізація BONKFOLIO — $ 7,18K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція BONKFOLIO — 999,85M, зі загальною пропозицією 999846883.1906141. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 7,18K.

Історія ціни BONKFOLIO (BONKFOLIO) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни BONKFOLIO до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни BONKFOLIO до USD становила $ -0,0000016006.
За останні 60 днів зміна ціни BONKFOLIO до USD становила $ -0,0000040449.
За останні 90 днів зміна ціни BONKFOLIO до USD становила $ -0,00005758359707184543.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ 0--
30 днів$ -0,0000016006-22,29%
60 днів$ -0,0000040449-56,33%
90 днів$ -0,00005758359707184543-88,91%

Що таке BONKFOLIO (BONKFOLIO)

We are IRL Hedge Fund DAO — powered by DAOs.Fun and fueled by BONK.

A meme-fueled investment collective, born to ape early and hard into the Let’sBonk Launchpad ecosystem. No VC suits, no gatekeepers, just pure community-powered chaos.

We’re not just investing — we’re weaponizing memes, charts, and vibes.

We:

Buy BONK and support the BONK economy directly from the Let’sBonk Launchpad

Sniff out alpha before the crowd gets a whiff

Deploy fast with DAO-based decision-making

Go hard or go home, with no mercy for mid

No rules. No red tape. Just early entries, high conviction, and shared wins.

We’re here to dominate the BONK ecosystem — not politely, but loudly.

MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!

Ресурс BONKFOLIO (BONKFOLIO)

Офіційний вебсайт

Прогноз ціни BONKFOLIO (USD)

Скільки коштуватиме BONKFOLIO (BONKFOLIO) у USD завтра, наступного тижня чи наступного місяця? Яка буде ціна ваших активів BONKFOLIO (BONKFOLIO) у 2025, 2026, 2027, 2028 роках — або навіть через 10 чи 20 років? Використовуйте наш інструмент прогнозування цін, щоб досліджувати як короткострокові, так і довгострокові прогнози щодо BONKFOLIO.

Перегляньте прогноз ціни BONKFOLIO вже зараз!

BONKFOLIO до місцевих валют

Токеноміка BONKFOLIO (BONKFOLIO)

Розуміння токеноміки BONKFOLIO (BONKFOLIO) може надати більш глибоке розуміння його довгострокової цінності та потенціалу зростання. Від того, як розподіляються токени, до того, як управляється пропозиція, токеноміка розкриває основну структуру економіки проєкту. Дізнайтеся про розширену токеноміку токена BONKFOLIO зараз!

Користувачі також запитують: інші запитання про BONKFOLIO (BONKFOLIO)

Скільки сьогодні коштує BONKFOLIO (BONKFOLIO)?
Актуальна ціна BONKFOLIO у USD становить 0,00000718 USD та оновлюється в режимі реального часу з урахуванням останніх ринкових даних.
Яка поточна ціна BONKFOLIO до USD?
Поточна ціна BONKFOLIO до USD — $ 0,00000718. Перегляньте MEXC Конвертер для точної конвертації токенів.
Яка ринкова капіталізація BONKFOLIO?
Ринкова капіталізація BONKFOLIO — $ 7,18K USD. Ринкова капіталізація = поточна ціна × циркуляційна пропозиція. Вона вказує на загальну ринкову вартість токена та його рейтинг.
Яка циркуляційна пропозиція BONKFOLIO?
Циркуляційна пропозиція BONKFOLIO — 999,85M USD.
Якою була історична максимальна ціна (ATH) BONKFOLIO?
BONKFOLIO досяг історичної максимальної ціни у 0,00013585 USD.
Якою була історична мінімальна ціна (ATL) BONKFOLIO?
Історична мінімальна ціна BONKFOLIO становила 0,0000069 USD.
Який обсяг торгівлі BONKFOLIO?
Актуальний обсяг торгівлі BONKFOLIO за 24 години — -- USD.
Чи підніметься ціна BONKFOLIO цього року?
BONKFOLIO може зрости цього року залежно від ринкових умов та розвитку проєкту. Перегляньте прогноз ціни BONKFOLIO для поглибленого аналізу.
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 19:35:10 (UTC+8)

Важливі галузеві оновлення для BONKFOLIO (BONKFOLIO)

Час (UTC+8)ТипІнформація
10-23 22:32:48Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют зростає до 27, ринок переходить від "Екстремального страху" до "Страху"
10-23 15:34:02Оновлення в галузі
Поточні ставки комісії на основних криптовалютах CEX та DEX вказують на більш ведмежий ринок для альткоїнів, тоді як ставки Bitcoin повернулися до нейтрального рівня
10-23 01:13:05Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют падає, ринок знову входить у режим "Екстремального страху"
10-22 21:14:27Оновлення в галузі
Bitcoin впав на 5.12% у жовтні, потенційно відзначаючи третій спадаючий жовтень в історії
10-22 12:58:37Оновлення в галузі
Bitcoin падає нижче $109,000, Ethereum втрачає підтримку на рівні $3,900, загальна капіталізація криптовалютного ринку знижується до $3.751 трильйона
10-21 22:34:24Оновлення в галузі
Bitcoin відновлюється та пробиває позначку $108 000, зростаючи більш ніж на 1% за 20 хвилин

Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

