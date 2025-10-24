Інформація щодо ціни BONKFOLIO (BONKFOLIO) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: Мін. за 24 год $ 0 Макс. за 24 год $ 0 Рекордний максимум $ 0,00013585 Найнижча ціна $ 0,0000069 Зміна ціни (за 1 год) -- Зміна ціни (1 дн.) -- Зміна ціни (за 7 дн.) -0,39%

Актуальна ціна BONKFOLIO (BONKFOLIO) становить $0,00000718. За останні 24 години BONKFOLIO торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум BONKFOLIO становить $ 0,00013585, тоді як його історичний мінімум — $ 0,0000069.

Що стосується короткострокових результатів, то BONKFOLIO змінився на -- за останню годину, -- за 24 години та на -0,39% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо BONKFOLIO (BONKFOLIO)

Ринкова капіталізація $ 7,18K Обсяг (за 24 год) -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 7,18K Циркуляційне постачання 999,85M Загальна пропозиція 999 846 883,1906141

Поточна ринкова капіталізація BONKFOLIO — $ 7,18K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція BONKFOLIO — 999,85M, зі загальною пропозицією 999846883.1906141. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 7,18K.