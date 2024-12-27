Сьогоднішня ціна Bonkey (BONKEY)

Поточна ціна Bonkey (BONKEY) сьогодні становить 0.001144 USD з ринковою капіталізацією $ 1.02M USD. Ціна BONKEY до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Bonkey:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 15.85K USD

- зміна ціни Bonkey протягом дня — +1.86%

- циркуляційна пропозиція – 889.44M USD

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