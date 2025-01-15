Ціна BonkersMemeToken (BONKERS)
Поточна ціна BonkersMemeToken (BONKERS) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 593.10K USD. Ціна BONKERS до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності BonkersMemeToken:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 246.59K USD
- зміна ціни BonkersMemeToken протягом дня — -2.29%
- циркуляційна пропозиція – 977.75M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни BonkersMemeToken до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни BonkersMemeToken до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни BonkersMemeToken до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни BonkersMemeToken до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-2.29%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін BonkersMemeToken: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.09%
-2.29%
-10.74%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Bonkers is a super-viral meme coin inspired by the tale of a dog overlord leading his chaotic, tribal minions in epic village-to-village battles. This fun and quirky narrative sets the stage for an exciting ecosystem where memes meet utility. Discover our plans for a groundbreaking gaming hub, a rewarding GameFi ecosystem, and innovative decentralized applications. Bonkers is more than just a meme coin; it’s a community-driven vision to engage a billion people globally through gaming, competition, and earning opportunities.
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