Сьогоднішня ціна BonkersMemeToken (BONKERS)

Поточна ціна BonkersMemeToken (BONKERS) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 593.10K USD. Ціна BONKERS до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності BonkersMemeToken:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 246.59K USD

- зміна ціни BonkersMemeToken протягом дня — -2.29%

- циркуляційна пропозиція – 977.75M USD

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