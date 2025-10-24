Інформація щодо ціни Bonkers Meme Token (BNKRS) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0 $ 0 $ 0 Мін. за 24 год $ 0 $ 0 $ 0 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Макс. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Рекордний максимум $ 0,00153231$ 0,00153231 $ 0,00153231 Найнижча ціна $ 0$ 0 $ 0 Зміна ціни (за 1 год) -- Зміна ціни (1 дн.) -28,69% Зміна ціни (за 7 дн.) -47,89% Зміна ціни (за 7 дн.) -47,89%

Актуальна ціна Bonkers Meme Token (BNKRS) становить --. За останні 24 години BNKRS торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум BNKRS становить $ 0,00153231, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то BNKRS змінився на -- за останню годину, -28,69% за 24 години та на -47,89% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Bonkers Meme Token (BNKRS)

Ринкова капіталізація $ 37,16K$ 37,16K $ 37,16K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 37,16K$ 37,16K $ 37,16K Циркуляційне постачання 566,33M 566,33M 566,33M Загальна пропозиція 566 325 329,657995 566 325 329,657995 566 325 329,657995

