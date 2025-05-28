Сьогоднішня ціна Bonker (BONKER)

Поточна ціна Bonker (BONKER) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 128,28K USD. Ціна BONKER до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Bonker:

- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD

- зміна ціни Bonker протягом дня — +63,73%

- циркуляційна пропозиція – 968,66M USD

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