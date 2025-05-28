Ціна Bonker (BONKER)
Поточна ціна Bonker (BONKER) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 128,28K USD. Ціна BONKER до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Bonker:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни Bonker протягом дня — +63,73%
- циркуляційна пропозиція – 968,66M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Bonker до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Bonker до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Bonker до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Bonker до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+63,73%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Bonker: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0,81%
+63,73%
+10,91%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Bonker is a community-driven memecoin launched on the Let's Bonk Launchpad, built around the playful identity of a BONK-themed dog. While it has no intrinsic utility beyond trading, its core focus is cultivating a vibrant, creative community through unique, meme-styled artwork and grassroots engagement. Bonker aims to onboard emerging digital artists and notable figures in the Web3 space to grow cultural relevance and stay true to the fun-first spirit of memecoins. It is a pure expression of internet culture and speculative participation, with no promises of financial returns or utility.
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