Сьогоднішня ціна BonkEarn (BERN)

Поточна ціна BonkEarn (BERN) сьогодні становить 0.00337883 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна BERN до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності BonkEarn:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 29.90K USD

- зміна ціни BonkEarn протягом дня — -5.14%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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