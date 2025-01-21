Ціна BonkEarn (BERN)
Поточна ціна BonkEarn (BERN) сьогодні становить 0.00337883 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна BERN до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності BonkEarn:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 29.90K USD
- зміна ціни BonkEarn протягом дня — -5.14%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни BonkEarn до USD становила $ -0.000183430869217513.
За останні 30 днів зміна ціни BonkEarn до USD становила $ -0.0012209976.
За останні 60 днів зміна ціни BonkEarn до USD становила $ -0.0027106045.
За останні 90 днів зміна ціни BonkEarn до USD становила $ +0.001254447438493303.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.000183430869217513
|-5.14%
|30 днів
|$ -0.0012209976
|-36.13%
|60 днів
|$ -0.0027106045
|-80.22%
|90 днів
|$ +0.001254447438493303
|+59.05%
Останній аналіз цін BonkEarn: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.06%
-5.14%
+13.92%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
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