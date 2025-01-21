Ціна BONKE (BONKE)
Поточна ціна BONKE (BONKE) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна BONKE до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності BONKE:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 282.47 USD
- зміна ціни BONKE протягом дня — -1.07%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни BONKE до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни BONKE до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни BONKE до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни BONKE до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-1.07%
|30 днів
|$ 0
|-11.38%
|60 днів
|$ 0
|-6.27%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін BONKE: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.45%
-1.07%
+4.68%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Bonke is the boss of meme coin. Does not care about any dog, frog.
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