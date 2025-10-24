Інформація щодо ціни BONKBOY (BONKBOY) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0 $ 0 $ 0 Мін. за 24 год $ 0 $ 0 $ 0 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Макс. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Рекордний максимум $ 0$ 0 $ 0 Найнижча ціна $ 0$ 0 $ 0 Зміна ціни (за 1 год) +0,75% Зміна ціни (1 дн.) +2,33% Зміна ціни (за 7 дн.) +2,02% Зміна ціни (за 7 дн.) +2,02%

Актуальна ціна BONKBOY (BONKBOY) становить --. За останні 24 години BONKBOY торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум BONKBOY становить $ 0, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то BONKBOY змінився на +0,75% за останню годину, +2,33% за 24 години та на +2,02% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо BONKBOY (BONKBOY)

Ринкова капіталізація $ 116,85K$ 116,85K $ 116,85K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 116,85K$ 116,85K $ 116,85K Циркуляційне постачання 999,81M 999,81M 999,81M Загальна пропозиція 999 812 269,152828 999 812 269,152828 999 812 269,152828

Поточна ринкова капіталізація BONKBOY — $ 116,85K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція BONKBOY — 999,81M, зі загальною пропозицією 999812269.152828. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 116,85K.