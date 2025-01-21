Ціна BONKBEST (BONKBEST)
Поточна ціна BONKBEST (BONKBEST) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна BONKBEST до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності BONKBEST:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 172.96 USD
- зміна ціни BONKBEST протягом дня — -3.92%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни BONKBEST до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни BONKBEST до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни BONKBEST до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни BONKBEST до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-3.92%
|30 днів
|$ 0
|-3.11%
|60 днів
|$ 0
|-16.64%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін BONKBEST: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.60%
-3.92%
+3.02%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Welcome to BonkBest – where the spirit of adventure meets the loyalty of man's best friend! Born out of the boundless energy and unwavering companionship of Bonk, our charismatic canine inspiration, BonkBeast is more than just a token – it's a symbol of the unbreakable bond between humans and their four-legged friends.
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