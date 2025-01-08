Ціна Bonk wif glass (BONG)
Поточна ціна Bonk wif glass (BONG) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 15.08K USD. Ціна BONG до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Bonk wif glass:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.07 USD
- зміна ціни Bonk wif glass протягом дня — -6.87%
- циркуляційна пропозиція – 1,000.00B USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Bonk wif glass до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Bonk wif glass до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Bonk wif glass до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Bonk wif glass до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-6.87%
|30 днів
|$ 0
|-18.99%
|60 днів
|$ 0
|-14.10%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Bonk wif glass: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.93%
-6.87%
+5.05%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
The adorable dog with pink glasses leading a pack of meme coins on the Solana network.
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