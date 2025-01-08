Сьогоднішня ціна Bonk wif glass (BONG)

Поточна ціна Bonk wif glass (BONG) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 15.08K USD. Ціна BONG до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Bonk wif glass:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.07 USD

- зміна ціни Bonk wif glass протягом дня — -6.87%

- циркуляційна пропозиція – 1,000.00B USD

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