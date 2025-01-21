Ціна Bonk Staked SOL (BONKSOL)
Поточна ціна Bonk Staked SOL (BONKSOL) сьогодні становить 253.07 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна BONKSOL до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Bonk Staked SOL:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 102.97K USD
- зміна ціни Bonk Staked SOL протягом дня — -2.34%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
Отримуйте оновлення цін BONKSOL до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни BONKSOL.
Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Bonk Staked SOL до USD становила $ -6.0869782270635.
За останні 30 днів зміна ціни Bonk Staked SOL до USD становила $ +75.9360576650.
За останні 60 днів зміна ціни Bonk Staked SOL до USD становила $ -23.3462642540.
За останні 90 днів зміна ціни Bonk Staked SOL до USD становила $ +77.8494708104286.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -6.0869782270635
|-2.34%
|30 днів
|$ +75.9360576650
|+30.01%
|60 днів
|$ -23.3462642540
|-9.22%
|90 днів
|$ +77.8494708104286
|+44.43%
Останній аналіз цін Bonk Staked SOL: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-1.84%
-2.34%
+27.87%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
bonkSOL is the solana liquid staking token from the BONK community supported by the BONK Validator
MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!
Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.
|1 BONKSOL до AUD
A$404.912
|1 BONKSOL до GBP
￡204.9867
|1 BONKSOL до EUR
€242.9472
|1 BONKSOL до USD
$253.07
|1 BONKSOL до MYR
RM1,131.2229
|1 BONKSOL до TRY
₺9,006.7613
|1 BONKSOL до JPY
¥39,253.6877
|1 BONKSOL до RUB
₽25,557.5393
|1 BONKSOL до INR
₹21,870.3094
|1 BONKSOL до IDR
Rp4,148,687.8608
|1 BONKSOL до PHP
₱14,776.7573
|1 BONKSOL до EGP
￡E.12,731.9517
|1 BONKSOL до BRL
R$1,526.0121
|1 BONKSOL до CAD
C$364.4208
|1 BONKSOL до BDT
৳30,856.8251
|1 BONKSOL до NGN
₦392,964.5653
|1 BONKSOL до UAH
₴10,687.1461
|1 BONKSOL до VES
Bs13,665.78
|1 BONKSOL до PKR
Rs70,571.1002
|1 BONKSOL до KZT
₸134,253.635
|1 BONKSOL до THB
฿8,604.38
|1 BONKSOL до TWD
NT$8,267.7969
|1 BONKSOL до CHF
Fr227.763
|1 BONKSOL до HKD
HK$1,968.8846
|1 BONKSOL до MAD
.د.م2,535.7614