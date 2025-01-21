Ціна Bonk of America (BONKFA)
Поточна ціна Bonk of America (BONKFA) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна BONKFA до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Bonk of America:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 23.62K USD
- зміна ціни Bonk of America протягом дня — -4.66%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
Отримуйте оновлення цін BONKFA до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни BONKFA.
Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Bonk of America до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Bonk of America до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Bonk of America до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Bonk of America до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-4.66%
|30 днів
|$ 0
|-9.82%
|60 днів
|$ 0
|-38.06%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Bonk of America: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-2.16%
-4.66%
-3.31%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Bonk of America's ATM Bot on Telegram gives Solana devs brand-new ways to reward holders including automated AI-powered raid rewards in any community's native token. The ATM Bot provably helps increase social media activity, boosts holder stickiness, and incentivizes engagement across many communities.
MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!
Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.
|1 BONKFA до AUD
A$--
|1 BONKFA до GBP
￡--
|1 BONKFA до EUR
€--
|1 BONKFA до USD
$--
|1 BONKFA до MYR
RM--
|1 BONKFA до TRY
₺--
|1 BONKFA до JPY
¥--
|1 BONKFA до RUB
₽--
|1 BONKFA до INR
₹--
|1 BONKFA до IDR
Rp--
|1 BONKFA до PHP
₱--
|1 BONKFA до EGP
￡E.--
|1 BONKFA до BRL
R$--
|1 BONKFA до CAD
C$--
|1 BONKFA до BDT
৳--
|1 BONKFA до NGN
₦--
|1 BONKFA до UAH
₴--
|1 BONKFA до VES
Bs--
|1 BONKFA до PKR
Rs--
|1 BONKFA до KZT
₸--
|1 BONKFA до THB
฿--
|1 BONKFA до TWD
NT$--
|1 BONKFA до CHF
Fr--
|1 BONKFA до HKD
HK$--
|1 BONKFA до MAD
.د.م--