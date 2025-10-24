Інформація щодо ціни Bonk Level Saviour (SAVIOUR) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0 $ 0 $ 0 Мін. за 24 год $ 0 $ 0 $ 0 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Макс. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Рекордний максимум $ 0,04502769$ 0,04502769 $ 0,04502769 Найнижча ціна $ 0,01567175$ 0,01567175 $ 0,01567175 Зміна ціни (за 1 год) -- Зміна ціни (1 дн.) -- Зміна ціни (за 7 дн.) +0,36% Зміна ціни (за 7 дн.) +0,36%

Актуальна ціна Bonk Level Saviour (SAVIOUR) становить $0,01654888. За останні 24 години SAVIOUR торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум SAVIOUR становить $ 0,04502769, тоді як його історичний мінімум — $ 0,01567175.

Що стосується короткострокових результатів, то SAVIOUR змінився на -- за останню годину, -- за 24 години та на +0,36% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Bonk Level Saviour (SAVIOUR)

Ринкова капіталізація $ 281,29K$ 281,29K $ 281,29K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 281,29K$ 281,29K $ 281,29K Циркуляційне постачання 17,00M 17,00M 17,00M Загальна пропозиція 16 997 540,75172 16 997 540,75172 16 997 540,75172

Поточна ринкова капіталізація Bonk Level Saviour — $ 281,29K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція SAVIOUR — 17,00M, зі загальною пропозицією 16997540.75172. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 281,29K.