Актуальна ціна Bonk Level Saviour сьогодні становить 0,01654888 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни SAVIOUR до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни SAVIOUR на MEXC вже зараз.

Докладніше про SAVIOUR

Інформація про ціну SAVIOUR

Токеноміка SAVIOUR

Прогноз ціни SAVIOUR

Логотип Bonk Level Saviour

Ціна Bonk Level Saviour (SAVIOUR)

Лістинг не пройдено

Актуальна ціна 1 SAVIOUR до USD:

$0,01654888
$0,01654888$0,01654888
0,00%1D
Дані цього токену надходять від третіх осіб. MEXC діє виключно як інформаційний агрегатор. Досліджуйте інші токени, що пройшли лістинг на MEXC Спот!
Графік ціни Bonk Level Saviour (SAVIOUR) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 13:31:04 (UTC+8)

Інформація щодо ціни Bonk Level Saviour (SAVIOUR) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 0
$ 0$ 0
Мін. за 24 год
$ 0
$ 0$ 0
Макс. за 24 год

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0,04502769
$ 0,04502769$ 0,04502769

$ 0,01567175
$ 0,01567175$ 0,01567175

--

--

+0,36%

+0,36%

Актуальна ціна Bonk Level Saviour (SAVIOUR) становить $0,01654888. За останні 24 години SAVIOUR торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум SAVIOUR становить $ 0,04502769, тоді як його історичний мінімум — $ 0,01567175.

Що стосується короткострокових результатів, то SAVIOUR змінився на -- за останню годину, -- за 24 години та на +0,36% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Bonk Level Saviour (SAVIOUR)

$ 281,29K
$ 281,29K$ 281,29K

--
----

$ 281,29K
$ 281,29K$ 281,29K

17,00M
17,00M 17,00M

16 997 540,75172
16 997 540,75172 16 997 540,75172

Поточна ринкова капіталізація Bonk Level Saviour — $ 281,29K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція SAVIOUR — 17,00M, зі загальною пропозицією 16997540.75172. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 281,29K.

Історія ціни Bonk Level Saviour (SAVIOUR) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Bonk Level Saviour до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Bonk Level Saviour до USD становила $ -0,0026840049.
За останні 60 днів зміна ціни Bonk Level Saviour до USD становила $ -0,0032651436.
За останні 90 днів зміна ціни Bonk Level Saviour до USD становила $ -0,001805897941241702.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ 0--
30 днів$ -0,0026840049-16,21%
60 днів$ -0,0032651436-19,73%
90 днів$ -0,001805897941241702-9,83%

Що таке Bonk Level Saviour (SAVIOUR)

Прогноз ціни Bonk Level Saviour (USD)

Скільки коштуватиме Bonk Level Saviour (SAVIOUR) у USD завтра, наступного тижня чи наступного місяця? Яка буде ціна ваших активів Bonk Level Saviour (SAVIOUR) у 2025, 2026, 2027, 2028 роках — або навіть через 10 чи 20 років? Використовуйте наш інструмент прогнозування цін, щоб досліджувати як короткострокові, так і довгострокові прогнози щодо Bonk Level Saviour.

Перегляньте прогноз ціни Bonk Level Saviour вже зараз!

SAVIOUR до місцевих валют

Токеноміка Bonk Level Saviour (SAVIOUR)

Розуміння токеноміки Bonk Level Saviour (SAVIOUR) може надати більш глибоке розуміння його довгострокової цінності та потенціалу зростання. Від того, як розподіляються токени, до того, як управляється пропозиція, токеноміка розкриває основну структуру економіки проєкту. Дізнайтеся про розширену токеноміку токена SAVIOUR зараз!

Користувачі також запитують: інші запитання про Bonk Level Saviour (SAVIOUR)

Скільки сьогодні коштує Bonk Level Saviour (SAVIOUR)?
Актуальна ціна SAVIOUR у USD становить 0,01654888 USD та оновлюється в режимі реального часу з урахуванням останніх ринкових даних.
Яка поточна ціна SAVIOUR до USD?
Поточна ціна SAVIOUR до USD — $ 0,01654888. Перегляньте MEXC Конвертер для точної конвертації токенів.
Яка ринкова капіталізація Bonk Level Saviour?
Ринкова капіталізація SAVIOUR — $ 281,29K USD. Ринкова капіталізація = поточна ціна × циркуляційна пропозиція. Вона вказує на загальну ринкову вартість токена та його рейтинг.
Яка циркуляційна пропозиція SAVIOUR?
Циркуляційна пропозиція SAVIOUR — 17,00M USD.
Якою була історична максимальна ціна (ATH) SAVIOUR?
SAVIOUR досяг історичної максимальної ціни у 0,04502769 USD.
Якою була історична мінімальна ціна (ATL) SAVIOUR?
Історична мінімальна ціна SAVIOUR становила 0,01567175 USD.
Який обсяг торгівлі SAVIOUR?
Актуальний обсяг торгівлі SAVIOUR за 24 години — -- USD.
Чи підніметься ціна SAVIOUR цього року?
SAVIOUR може зрости цього року залежно від ринкових умов та розвитку проєкту. Перегляньте прогноз ціни SAVIOUR для поглибленого аналізу.
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 13:31:04 (UTC+8)

Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.