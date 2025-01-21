Ціна BONK Inu (BONKI)
Поточна ціна BONK Inu (BONKI) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна BONKI до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності BONK Inu:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 2.98 USD
- зміна ціни BONK Inu протягом дня — --
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
Отримуйте оновлення цін BONKI до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни BONKI.
Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни BONK Inu до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни BONK Inu до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни BONK Inu до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни BONK Inu до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|--
|30 днів
|$ 0
|+13.58%
|60 днів
|$ 0
|+11.50%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін BONK Inu: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
--
0.00%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Bonk Inu ($BONKI), a memecoin inspired by the meme Bonk originally from Solana, has finally made its way to Ethereum.
MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!
Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.
|1 BONKI до AUD
A$--
|1 BONKI до GBP
￡--
|1 BONKI до EUR
€--
|1 BONKI до USD
$--
|1 BONKI до MYR
RM--
|1 BONKI до TRY
₺--
|1 BONKI до JPY
¥--
|1 BONKI до RUB
₽--
|1 BONKI до INR
₹--
|1 BONKI до IDR
Rp--
|1 BONKI до PHP
₱--
|1 BONKI до EGP
￡E.--
|1 BONKI до BRL
R$--
|1 BONKI до CAD
C$--
|1 BONKI до BDT
৳--
|1 BONKI до NGN
₦--
|1 BONKI до UAH
₴--
|1 BONKI до VES
Bs--
|1 BONKI до PKR
Rs--
|1 BONKI до KZT
₸--
|1 BONKI до THB
฿--
|1 BONKI до TWD
NT$--
|1 BONKI до CHF
Fr--
|1 BONKI до HKD
HK$--
|1 BONKI до MAD
.د.م--