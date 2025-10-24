Актуальна ціна Bonk Index сьогодні становить 0,00001171 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни BNKK до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни BNKK на MEXC вже зараз.Актуальна ціна Bonk Index сьогодні становить 0,00001171 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни BNKK до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни BNKK на MEXC вже зараз.

Ціна Bonk Index (BNKK)

Лістинг не пройдено

Актуальна ціна 1 BNKK до USD:

--
----
-9,60%1D
Дані цього токену надходять від третіх осіб. MEXC діє виключно як інформаційний агрегатор.
Графік ціни Bonk Index (BNKK) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 16:02:51 (UTC+8)

Інформація щодо ціни Bonk Index (BNKK) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 0,00001167
$ 0,00001167
Мін. за 24 год
$ 0,00001396
$ 0,00001396
Макс. за 24 год

$ 0,00001167
$ 0,00001167$ 0,00001167

$ 0,00001396
$ 0,00001396$ 0,00001396

$ 0,00264481
$ 0,00264481

$ 0,00001167
$ 0,00001167

-0,73%

-9,68%

-16,11%

-16,11%

Актуальна ціна Bonk Index (BNKK) становить $0,00001171. За останні 24 години BNKK торгувався між мінімумом у $ 0,00001167 і максимумом у $ 0,00001396, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум BNKK становить $ 0,00264481, тоді як його історичний мінімум — $ 0,00001167.

Що стосується короткострокових результатів, то BNKK змінився на -0,73% за останню годину, -9,68% за 24 години та на -16,11% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Bonk Index (BNKK)

$ 11,71K
$ 11,71K

--
----

$ 11,71K
$ 11,71K$ 11,71K

999,91M
999,91M

999 910 527,082676
999 910 527,082676

Поточна ринкова капіталізація Bonk Index — $ 11,71K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція BNKK — 999,91M, зі загальною пропозицією 999910527.082676. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 11,71K.

Історія ціни Bonk Index (BNKK) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Bonk Index до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Bonk Index до USD становила $ -0,0000085176.
За останні 60 днів зміна ціни Bonk Index до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Bonk Index до USD становила $ 0.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ 0-9,68%
30 днів$ -0,0000085176-72,73%
60 днів$ 0--
90 днів$ 0--

Що таке Bonk Index (BNKK)

Bonk Index - $BNKK is an index token for the BONK ecosystem on Solana. 100% of creator fees are recycled back into the community by buying BONK ecosystem tokens such as $BONK, $DEBT, and $BNKK itself, then depositing them into staking pools. Holders simply stake $BNKK once to earn rewards across multiple tokens, gaining diversified exposure to the ecosystem. The project emphasizes transparency, with all fees, token purchases, and pool deposits logged on-chain and made visible through a public dashboard. This model turns what is usually developer profit into community rewards, boosting both BNKK stakers and the wider BONK economy.

MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!

Ресурс Bonk Index (BNKK)

Прогноз ціни Bonk Index (USD)

Скільки коштуватиме Bonk Index (BNKK) у USD завтра, наступного тижня чи наступного місяця? Яка буде ціна ваших активів Bonk Index (BNKK) у 2025, 2026, 2027, 2028 роках — або навіть через 10 чи 20 років? Використовуйте наш інструмент прогнозування цін, щоб досліджувати як короткострокові, так і довгострокові прогнози щодо Bonk Index.

Перегляньте прогноз ціни Bonk Index вже зараз!

Токеноміка Bonk Index (BNKK)

Розуміння токеноміки Bonk Index (BNKK) може надати більш глибоке розуміння його довгострокової цінності та потенціалу зростання. Від того, як розподіляються токени, до того, як управляється пропозиція, токеноміка розкриває основну структуру економіки проєкту. Дізнайтеся про розширену токеноміку токена BNKK зараз!

Користувачі також запитують: інші запитання про Bonk Index (BNKK)

Скільки сьогодні коштує Bonk Index (BNKK)?
Актуальна ціна BNKK у USD становить 0,00001171 USD та оновлюється в режимі реального часу з урахуванням останніх ринкових даних.
Яка поточна ціна BNKK до USD?
Поточна ціна BNKK до USD — $ 0,00001171. Перегляньте MEXC Конвертер для точної конвертації токенів.
Яка ринкова капіталізація Bonk Index?
Ринкова капіталізація BNKK — $ 11,71K USD. Ринкова капіталізація = поточна ціна × циркуляційна пропозиція. Вона вказує на загальну ринкову вартість токена та його рейтинг.
Яка циркуляційна пропозиція BNKK?
Циркуляційна пропозиція BNKK — 999,91M USD.
Якою була історична максимальна ціна (ATH) BNKK?
BNKK досяг історичної максимальної ціни у 0,00264481 USD.
Якою була історична мінімальна ціна (ATL) BNKK?
Історична мінімальна ціна BNKK становила 0,00001167 USD.
Який обсяг торгівлі BNKK?
Актуальний обсяг торгівлі BNKK за 24 години — -- USD.
Чи підніметься ціна BNKK цього року?
BNKK може зрости цього року залежно від ринкових умов та розвитку проєкту. Перегляньте прогноз ціни BNKK для поглибленого аналізу.
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 16:02:51 (UTC+8)

Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

