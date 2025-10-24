Інформація щодо ціни Bonk Index (BNKK) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: Мін. за 24 год $ 0,00001167 Макс. за 24 год $ 0,00001396 Рекордний максимум $ 0,00264481 Найнижча ціна $ 0,00001167 Зміна ціни (за 1 год) -0,73% Зміна ціни (1 дн.) -9,68% Зміна ціни (за 7 дн.) -16,11%

Актуальна ціна Bonk Index (BNKK) становить $0,00001171. За останні 24 години BNKK торгувався між мінімумом у $ 0,00001167 і максимумом у $ 0,00001396, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум BNKK становить $ 0,00264481, тоді як його історичний мінімум — $ 0,00001167.

Що стосується короткострокових результатів, то BNKK змінився на -0,73% за останню годину, -9,68% за 24 години та на -16,11% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Bonk Index (BNKK)

Ринкова капіталізація $ 11,71K Обсяг (за 24 год) -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 11,71K Циркуляційне постачання 999,91M Загальна пропозиція 999 910 527,082676

Поточна ринкова капіталізація Bonk Index — $ 11,71K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція BNKK — 999,91M, зі загальною пропозицією 999910527.082676. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 11,71K.