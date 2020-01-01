Токеноміка BONK GUY WAS RIGHT (UNIPCS) Дізнайтеся ключову інформацію про BONK GUY WAS RIGHT (UNIPCS), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація BONK GUY WAS RIGHT (UNIPCS) BONK GUY aka @theunipcs on twitter has captured the attention of crypto twitter with his longform memecoin thesis & conviction. The UNIPCS coin is a fan coin rallying around the popular statement: BONK GUY WAS RIGHT @theunipcs has consistently been top of mindshare on twitter as measured by popular platforms such as KaitoAI making him one of the top memecoin influencers. He is perhaps most famous for his high conviction trades such as the BONK trade which has been playing out for over a year on twitter capturing the attention of many popular crypto twitter personalities. Офіційний вебсайт: https://pump.fun/coin/E3enwdJowhDeRe3f7mMwAZGVkJ5aWEtPUGRusP2Jpump Купити UNIPCS зараз!

Токеноміка та аналіз ціни BONK GUY WAS RIGHT (UNIPCS) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена BONK GUY WAS RIGHT (UNIPCS), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 141.94K $ 141.94K $ 141.94K Загальна пропозиція: $ 999.90M $ 999.90M $ 999.90M Циркуляційна пропозиція: $ 999.90M $ 999.90M $ 999.90M FDV (повністю розведена вартість): $ 141.94K $ 141.94K $ 141.94K Історичний максимум: $ 0.00109819 $ 0.00109819 $ 0.00109819 Історичний мінімум: $ 0 $ 0 $ 0 Поточна ціна: $ 0.00014195 $ 0.00014195 $ 0.00014195 Дізнайтеся більше про ціну BONK GUY WAS RIGHT (UNIPCS)

Токеноміка BONK GUY WAS RIGHT (UNIPCS): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки BONK GUY WAS RIGHT (UNIPCS) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів UNIPCS, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів UNIPCS, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку UNIPCS, досліджуйте ціну токена UNIPCS в реальному часі!

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