Ціна BONK GUY WAS RIGHT (UNIPCS)
Поточна ціна BONK GUY WAS RIGHT (UNIPCS) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 127.45K USD. Ціна UNIPCS до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності BONK GUY WAS RIGHT:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 4.82K USD
- зміна ціни BONK GUY WAS RIGHT протягом дня — +5.52%
- циркуляційна пропозиція – 999.95M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни BONK GUY WAS RIGHT до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни BONK GUY WAS RIGHT до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни BONK GUY WAS RIGHT до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни BONK GUY WAS RIGHT до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+5.52%
|30 днів
|$ 0
|-59.62%
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін BONK GUY WAS RIGHT: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+2.68%
+5.52%
+28.12%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
BONK GUY aka @theunipcs on twitter has captured the attention of crypto twitter with his longform memecoin thesis & conviction. The UNIPCS coin is a fan coin rallying around the popular statement: BONK GUY WAS RIGHT @theunipcs has consistently been top of mindshare on twitter as measured by popular platforms such as KaitoAI making him one of the top memecoin influencers. He is perhaps most famous for his high conviction trades such as the BONK trade which has been playing out for over a year on twitter capturing the attention of many popular crypto twitter personalities.
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