Інформація щодо ціни Bonk Computer Token (BCT) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0 $ 0 $ 0 Мін. за 24 год $ 0 $ 0 $ 0 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Макс. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Рекордний максимум $ 0$ 0 $ 0 Найнижча ціна $ 0$ 0 $ 0 Зміна ціни (за 1 год) -0,15% Зміна ціни (1 дн.) +1,46% Зміна ціни (за 7 дн.) +0,74% Зміна ціни (за 7 дн.) +0,74%

Актуальна ціна Bonk Computer Token (BCT) становить --. За останні 24 години BCT торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум BCT становить $ 0, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то BCT змінився на -0,15% за останню годину, +1,46% за 24 години та на +0,74% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Bonk Computer Token (BCT)

Ринкова капіталізація $ 10,27K$ 10,27K $ 10,27K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 10,27K$ 10,27K $ 10,27K Циркуляційне постачання 999,98M 999,98M 999,98M Загальна пропозиція 999 976 673,570317 999 976 673,570317 999 976 673,570317

Поточна ринкова капіталізація Bonk Computer Token — $ 10,27K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція BCT — 999,98M, зі загальною пропозицією 999976673.570317. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 10,27K.