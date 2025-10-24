Актуальна ціна Bonk Computer Token сьогодні становить 0 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни BCT до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни BCT на MEXC вже зараз.Актуальна ціна Bonk Computer Token сьогодні становить 0 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни BCT до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни BCT на MEXC вже зараз.

Ціна Bonk Computer Token (BCT)

Лістинг не пройдено

Актуальна ціна 1 BCT до USD:

--
----
+1,40%1D
mexc
Дані цього токену надходять від третіх осіб. MEXC діє виключно як інформаційний агрегатор. Досліджуйте інші токени, що пройшли лістинг на MEXC Спот!
USD
Графік ціни Bonk Computer Token (BCT) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 19:35:03 (UTC+8)

Інформація щодо ціни Bonk Computer Token (BCT) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 0
$ 0$ 0
Мін. за 24 год
$ 0
$ 0$ 0
Макс. за 24 год

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-0,15%

+1,46%

+0,74%

+0,74%

Актуальна ціна Bonk Computer Token (BCT) становить --. За останні 24 години BCT торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум BCT становить $ 0, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то BCT змінився на -0,15% за останню годину, +1,46% за 24 години та на +0,74% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Bonk Computer Token (BCT)

$ 10,27K
$ 10,27K$ 10,27K

--
----

$ 10,27K
$ 10,27K$ 10,27K

999,98M
999,98M 999,98M

999 976 673,570317
999 976 673,570317 999 976 673,570317

Поточна ринкова капіталізація Bonk Computer Token — $ 10,27K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція BCT — 999,98M, зі загальною пропозицією 999976673.570317. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 10,27K.

Історія ціни Bonk Computer Token (BCT) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Bonk Computer Token до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Bonk Computer Token до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Bonk Computer Token до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Bonk Computer Token до USD становила $ 0.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ 0+1,46%
30 днів$ 0-36,00%
60 днів$ 0-67,07%
90 днів$ 0--

Що таке Bonk Computer Token (BCT)

Bonk Computer is a browser-native community application built on Solana that provides access to secure, token-gated virtual machines. Using $BCT, and in some cases $BONK or $SOL, users can launch decentralized compute environments without creating accounts, access is granted through wallet holdings. The platform includes persistent storage, shared VM sessions, and real-time collaboration tools. Designed to operate without centralized infrastructure, Bonk Computer is built and maintained by its own community. The platform continues to expand through community development and open-source contributions.

MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!

Прогноз ціни Bonk Computer Token (USD)

Скільки коштуватиме Bonk Computer Token (BCT) у USD завтра, наступного тижня чи наступного місяця? Яка буде ціна ваших активів Bonk Computer Token (BCT) у 2025, 2026, 2027, 2028 роках — або навіть через 10 чи 20 років? Використовуйте наш інструмент прогнозування цін, щоб досліджувати як короткострокові, так і довгострокові прогнози щодо Bonk Computer Token.

Перегляньте прогноз ціни Bonk Computer Token вже зараз!

BCT до місцевих валют

Токеноміка Bonk Computer Token (BCT)

Розуміння токеноміки Bonk Computer Token (BCT) може надати більш глибоке розуміння його довгострокової цінності та потенціалу зростання. Від того, як розподіляються токени, до того, як управляється пропозиція, токеноміка розкриває основну структуру економіки проєкту. Дізнайтеся про розширену токеноміку токена BCT зараз!

Користувачі також запитують: інші запитання про Bonk Computer Token (BCT)

Скільки сьогодні коштує Bonk Computer Token (BCT)?
Актуальна ціна BCT у USD становить 0 USD та оновлюється в режимі реального часу з урахуванням останніх ринкових даних.
Яка поточна ціна BCT до USD?
Поточна ціна BCT до USD — $ 0. Перегляньте MEXC Конвертер для точної конвертації токенів.
Яка ринкова капіталізація Bonk Computer Token?
Ринкова капіталізація BCT — $ 10,27K USD. Ринкова капіталізація = поточна ціна × циркуляційна пропозиція. Вона вказує на загальну ринкову вартість токена та його рейтинг.
Яка циркуляційна пропозиція BCT?
Циркуляційна пропозиція BCT — 999,98M USD.
Якою була історична максимальна ціна (ATH) BCT?
BCT досяг історичної максимальної ціни у 0 USD.
Якою була історична мінімальна ціна (ATL) BCT?
Історична мінімальна ціна BCT становила 0 USD.
Який обсяг торгівлі BCT?
Актуальний обсяг торгівлі BCT за 24 години — -- USD.
Чи підніметься ціна BCT цього року?
BCT може зрости цього року залежно від ринкових умов та розвитку проєкту. Перегляньте прогноз ціни BCT для поглибленого аналізу.
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 19:35:03 (UTC+8)

Важливі галузеві оновлення для Bonk Computer Token (BCT)

Час (UTC+8)ТипІнформація
10-23 22:32:48Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют зростає до 27, ринок переходить від "Екстремального страху" до "Страху"
10-23 15:34:02Оновлення в галузі
Поточні ставки комісії на основних криптовалютах CEX та DEX вказують на більш ведмежий ринок для альткоїнів, тоді як ставки Bitcoin повернулися до нейтрального рівня
10-23 01:13:05Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют падає, ринок знову входить у режим "Екстремального страху"
10-22 21:14:27Оновлення в галузі
Bitcoin впав на 5.12% у жовтні, потенційно відзначаючи третій спадаючий жовтень в історії
10-22 12:58:37Оновлення в галузі
Bitcoin падає нижче $109,000, Ethereum втрачає підтримку на рівні $3,900, загальна капіталізація криптовалютного ринку знижується до $3.751 трильйона
10-21 22:34:24Оновлення в галузі
Bitcoin відновлюється та пробиває позначку $108 000, зростаючи більш ніж на 1% за 20 хвилин

Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

