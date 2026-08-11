Сьогоднішня ціна BONG

Поточна ціна BONG (BONG) сьогодні становить $ 0, зі зміною 0,00% за останні 24 години. Поточний курс конвертації BONG до USD становить $ 0 за BONG.

BONG наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 61 742, з циркуляційною пропозицією у 961,62M BONG. Протягом останніх 24 годин BONG торгувався між $ 0,0 (мінімум) та $ 0,0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0,00145222, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці BONG змінився на -- за останню годину та на 0,00% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив --.

Ринкова інформація щодо BONG (BONG)

Ринкова капіталізація $ 61,74K$ 61,74K $ 61,74K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 61,74K$ 61,74K $ 61,74K Циркуляційне постачання 961,62M 961,62M 961,62M Загальна пропозиція 961 621 636,389361 961 621 636,389361 961 621 636,389361

Поточна ринкова капіталізація BONG — $ 61,74K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція BONG — 961,62M, зі загальною пропозицією 961621636.389361. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 61,74K.