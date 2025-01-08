Ціна BONER ($BONER)
Поточна ціна BONER ($BONER) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна $BONER до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності BONER:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 61.75 USD
- зміна ціни BONER протягом дня — -9.34%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни BONER до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни BONER до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни BONER до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни BONER до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-9.34%
|30 днів
|$ 0
|-48.07%
|60 днів
|$ 0
|-48.03%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін BONER: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.33%
-9.34%
-6.52%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
$BONER is a memecoin launched by a well known team of Arbitrum OGs that aims to create its own ecosystem called “Hardbitrum”. Join the movement and get ready to go hard.
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