Сьогоднішня ціна BONER ($BONER)

Поточна ціна BONER ($BONER) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна $BONER до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності BONER:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 61.75 USD

- зміна ціни BONER протягом дня — -9.34%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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